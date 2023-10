XR stopt blokkade A12 om ‘onveilige situatie met tegendemonstranten’

Extinction Rebellion heeft demonstranten die zondagmiddag de A12 blokkeren gevraagd de actie voortijdig te beĆ«indigen. Volgens de activisten was het niet meer veilig door de aanwezigheid van een groep die was afgekomen op een oproep om tegen de blokkade te demonstreren. “We hebben een dringende oproep gedaan om zelf te vertrekken”, zei een woordvoerder van XR.

Een groot deel van de honderden demonstranten is hierna vrijwillig in een stadsbus gestapt. Een kleiner deel van de activisten gaf hieraan geen gehoor, bleef zitten en liet zich alsnog aanhouden.

Op de oproep op sociale media om naar de dagelijkse blokkade te komen en onvrede te uiten waren tientallen mensen afgekomen. De politie probeerde de groep weg te houden van de klimaatactivisten.

Een woordvoerder van de politie kon vooralsnog niet bevestigen of de veiligheid van de klimaatactivisten in het geding was door de tegendemonstratie.

De groep die op de tegendemonstratie af was gekomen bestond vooral uit mannen en werd door de politie gescheiden gehouden van de klimaatdemonstranten. De groep probeerde via het bos naast de Utrechtsebaan de politie te ontlopen en dichter bij het protest van XR te komen. Agenten met schilden en wapenstokken vormden op meerdere plekken rond de snelweg een linie om de groep tegen te houden, gevolgd door enkele politiebussen. Vanuit de groep werden eieren gegooid richting de agenten.