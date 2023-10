Dordrecht zet aangifte tegen ‘lek’ van Chemours-schikking door

De gemeenteraad van Dordrecht ziet “geen enkele reden” om iets te doen aan de aangifte die is gedaan tegen Ruben Schilt, tot voor kort commissielid van de PvdA. Schilt schond de geheimhoudingsplicht door de notulen van een besloten raadsvergadering over een schikkingsvoorstel in de zaak-Chemours door te sturen naar het tv-programma Zembla. Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht deed daarvan aangifte.

Inwoners van Dordrecht begonnen al snel een onlinepetitie waarin ze de gemeente oproepen om de aangifte in te trekken. Die petitie is inmiddels zo’n 3500 keer ondertekend. De politieke partijen in de gemeenteraad kregen per mail ook het verzoek om op te komen voor Schilt, die naar buiten bracht dat Chemours heeft geprobeerd om voor enkele miljoenen euro’s gevrijwaard te blijven van juridische procedures over schades die het chemische bedrijf (heeft) veroorzaakt in de omgeving.

“Wij zien geen enkele reden om hieromtrent een motie van afkeuring te steunen, de burgemeester hierop aan te spreken, hem om excuses te vragen, of de juridische kosten van de heer Schilt te betalen”, laten de fractievoorzitters van de vijftien partijen uit de raad weten in een gezamenlijke reactie aan de initiatiefnemer van de petitie. Volgens de fractievoorzitters heeft de jonge PvdA’er door te lekken “de rechtszaak van de gemeente tegen Chemours mogelijk onnodig belast”, schrijven ze in hun reactie. “Dit levert, afgezien van een beschadiging van vertrouwen, een ernstig misdrijf op.”

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden zijn enkele jaren geleden een civiele procedure tegen Chemours en voorloper DuPont gestart. De rechtbank in Rotterdam bepaalde afgelopen week in een tussenvonnis dat het bedrijf in ieder geval aansprakelijk is voor de schade die tussen 1984 en 1998 is aangericht op het grondgebied van de gemeenten.

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte van burgemeester Kolff tegen Schilt – die uit zijn functie als commissielid is gezet – in behandeling.