Geluidsproblemen verstoren ‘EU-examen’ Wopke Hoekstra

De hoorzitting waarin Wopke Hoekstra steun van Europarlementariƫrs moet verzamelen om de klimaatman van de Europese Commissie te worden, is stilgelegd. De geluidsinstallatie haperde keer op keer, tot er niets anders opzat dan naar een andere zaal in het Europees Parlement in Straatsburg te verhuizen.

Hoekstra zou van 18.30 tot 21.30 uur kritische vragen moeten beantwoorden van sceptische Europarlementariƫrs. Maar de microfoons vielen zo vaak uit dat de voorzitter uiteindelijk de moed opgaf en een andere zaal zocht. De hoorzitting had toen bijna een uur vertraging opgelopen.