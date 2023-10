Kabinet stopt 22 miljoen in modernisering ruimtevaartlab ESTEC

Het demissionaire kabinet stopt de komende tien jaar in totaal 22,2 miljoen euro extra in de modernisering van het ruimtelab ESTEC in Noordwijk. Dat geld is toegezegd “vanwege het grote belang van ESTEC voor het vestigingsklimaat voor hightech-bedrijven”, schrijft minister Mickey Adriaansens aan de Tweede Kamer.

ESTEC is het technologische hoofdkwartier van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Er werken ongeveer 2800 mensen uit heel Europa en is een van de grootste onderzoeks- en ontwikkelingscentra van ons land. Er worden onder meer satellieten ontwikkeld en er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

Volgens de minister zorgt het ruimtelab jaarlijks voor ongeveer een half miljard euro aan bestedingen en is het “een investeringsmagneet voor buitenlandse ruimtevaartbedrijven”.

Adriaansens laat ook weten dat Nederland zich zal aansluiten bij het door de Verenigde Staten geleide Artemis-programma. Dat moet onder meer zorgen dat er dit decennium weer een mens naar de maan gaat. Het behelst ook afspraken over onder meer vreedzame verkenning en exploitatie van de ruimte.