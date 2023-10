OM: verdachte schietpartijen Rotterdam woensdag voorgeleid

De verdachte van de schietpartijen in Rotterdam wordt op woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat meldt het Openbaar Ministerie Rotterdam. De verdachte, de 32-jarige Fouad L., zit sinds donderdag vast.

L. wordt verdacht van het doodschieten van een 39-jarige vrouw, haar 14-jarige dochter en een 43-jarige docent aan het Erasmus MC in Rotterdam. Hierna werd brand gesticht in het onderwijscentrum van het Erasmus MC.

L. zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij de voorgeleiding beslist een rechter-commissaris, een onderzoeksrechter van de rechtbank in Rotterdam, of de verdachte veertien dagen langer vast moet blijven zitten.