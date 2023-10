Slachtofferhulp biedt veel hulp na schietpartijen Rotterdam

De omvang van de hulp die Slachtofferhulp Nederland aan ooggetuigen en omstanders van de schietpartijen in Rotterdam biedt, is uitzonderlijk, zegt een woordvoerder. Volgens hem is mogelijk nog steeds niet iedereen die hulp nodig heeft in beeld.

“Ons telefoonnummer is meer gebeld dan anders. Er zijn al tientallen telefoontjes binnengekomen”, zegt de woordvoerder. Bij andere incidenten wordt er niet heel veel naar Slachtofferhulp gebeld, omdat hulpbehoevenden vrij snel al in beeld zijn. Bij de schietpartijen in Rotterdam zijn veel mensen uit paniek gevlucht, waardoor Slachtofferhulp nog niet met hen in contact is gekomen.

Slachtofferhulp organiseert groepsbijeenkomsten samen met andere organisaties, waaronder de gemeente, GGD GHOR en wijkteams. Die zijn bedoeld voor omstanders en ooggetuigen, en niet voor de directe nabestaanden. Die krijgen vaak jarenlange intensieve bijstand van Slachtofferhulp, terwijl de meeste omstanders en ooggetuigen vaak behoefte hebben aan enkele weken hulp. De groepsbijeenkomsten zijn gericht op mensen die vergelijkbare ervaringen hebben.

Afgelopen weekend zijn er volgens de woordvoerder al vijftien van dit soort bijeenkomsten gehouden. Op donderdagavond bezochten vijftig tot zestig omwonenden van het Heiman Dullaertplein, de plek waar een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter werden gedood en waar de verdachte woont, een groepsbijeenkomst. “Daar is het nog altijd druk”, aldus de woordvoerder. Ook voor komende week staan er nog bijeenkomsten gepland.

Donderdag waren er in Rotterdam twee schietpartijen: aan het Heiman Dullaertplein en het Erasmus MC even verderop. De 32-jarige Fouad L., geneeskundestudent aan het Erasmus MC, is hiervoor opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij naast de moeder en dochter een 43-jarige docent heeft doodgeschoten in een collegezaal van het Erasmus MC. Ook stichtte hij op beide locaties waarschijnlijk brand. Woensdag wordt L. voorgeleid voor de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank, die beslist of hij langer blijft vastzitten.