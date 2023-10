Van der Burg herhaalt: gemeenten, regel opvang voor Oekraïeners

Staatssecretaris Eric van der Burg herhaalt zijn oproep aan gemeenten om snel opvangplekken te regelen voor Oekraïners. Hij deelt de zorgen hierover van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Zij vreest dat de Jaarbeurs – de eerste opvanglocatie voor veel gevluchte Oekraïners – binnenkort geen bedden meer heeft, omdat de doorstroom naar opvangplekken elders in het land stokt.

Een woordvoerder van de staatssecretaris benadrukt dat de verantwoordelijkheid om Oekraïners op te vangen echt bij gemeenten ligt. Die hebben daar verregaande bevoegdheden voor gekregen, bijvoorbeeld om mensen uit het in oorlog verkerende land onder te brengen in hotels of vakantieparken.

Begin vorige maand deed Van der Burg een dringende oproep aan gemeenten om plekken te regelen. Sindsdien is het aantal opvangplekken gestegen van 81.925 naar 82.890. “Dit is niet voldoende”, zegt zijn woordvoerder. Het knelt namelijk nog steeds: 81.983 van deze bedden zijn in gebruik.