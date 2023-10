Verdachte schietpartijen moest huis uit om huurachterstand

Fouad L., de verdachte van de dodelijke schietpartijen in Rotterdam, heeft op 30 augustus van de rechter in Rotterdam te horen gekregen dat de huurovereenkomst van zijn woning aan het Heiman Dullaertplein zou worden beëindigd vanwege een betalingsachterstand aan verhuurder Woonbron.

In het vonnis, waarover het AD eerder berichtte, is te lezen dat L. een huurschuld van bijna 3100 euro had. Ook sommeerde de rechtbank L. om binnen veertien dagen de woning te verlaten. Hij moet ook nog eens een kleine 850 euro aan proceskosten betalen. De verhuurder wil “in het belang van het onderzoek” naar de verdachte niets zeggen over de uitspraak van de rechtbank. De verdachte was niet bij de zitting aanwezig.

L. zit in volledige beperkingen vast op verdenking van betrokkenheid bij de twee schietpartijen aan het Heiman Dullaertplein en het Erasmus MC in Rotterdam. De 32-jarige wordt ervan verdacht dat hij behalve een moeder en dochter ook een 43-jarige docent heeft doodgeschoten in een collegezaal van het Erasmus MC.

Ook stichtte hij op beide plaatsen vermoedelijk brand. Woensdag wordt L. voorgeleid voor de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank, die beslist of hij langer blijft vastzitten.