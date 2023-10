Voorzitter Hein Pieper van partij Omtzigt opgestapt

Voorzitter Hein Pieper van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, heeft zijn functie neergelegd. Dat staat in een verklaring van de partij. Pieper was medeoprichter en een van de drijvende krachten achter de partij.

Aanleiding is een “afgehandeld arbeidsconflict” van circa twintig jaar geleden, aldus de partij. De betrokkene had de kwestie bij NSC aangekaart. Omtzigt heeft vervolgens onderzoek laten doen waarna Pieper opstapte.

“Een onafhankelijke derde heeft op ons verzoek gesprekken gevoerd met de betrokkenen. We hechten aan integriteit en zorgvuldigheid. Dat betekent dat we serieus met klachten omgaan. Maar het betekent ook dat we mensen ‘heel’ willen houden. Het mag niet zo zijn dat mensen enkel op geruchten worden veroordeeld”, aldus het partijbestuur van NSC. Over de aard van de klacht wil het niet ingaan.

Verder laat de partij weten dat Pieper “persoonlijk zeer geraakt” is door deze melding en hij “wil niet dat deze discussie de partij op enige wijze belast. Daarom is hij teruggetreden.” Hij blijft wel betrokken bij de partij. Medebestuurslid Bert van Boggelen neemt de taken van de voorzitter over.

Pieper is net als Omtzigt afkomstig van het CDA. Hij zat kortstondig voor die partij in de Tweede Kamer. Pieper is dijkgraaf en had behalve partijvoorzitter zijn verder geen andere politieke ambities, zei hij eerder tegen De Gelderlander.

Het is de tweede tegenslag op personeelsgebied voor NSC in korte tijd. Vorige maand vertrok de nieuwe woordvoerder van Omtzigt op de dag dat hij aan de slag zou gaan. Aanleiding was een tweet van de woordvoerder waarin hij de BBB een “gezwel” had genoemd.