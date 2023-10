Belastingdienst besprak risico’s verfoeid antifraudesysteem niet

In het weekend waarin de top van de Belastingdienst besloot om een uiterst omstreden en onwettig risicomodel versneld in te voeren in de strijd tegen fraude, zijn de mogelijke consequenties hiervan niet besproken. Peter Veld, indertijd de hoogste baas bij de Belastingdienst, gaf goedkeuring voor dit antifraudesysteem dat na het ‘kroningsweekend’ in april 2013 is ingevoerd. Het model zou eigenlijk pas in september in gebruik worden genomen.

Het model bleek later niet aan de wet te voldoen. Tijdens eerdere verhoren door de parlementaire enquêtecommissie die in het fraudebeleid duikt, bleek al dat de gebruikelijke proeven met het systeem zijn overgeslagen om in reactie op berichtgeving over de Bulgarenfraude met een duidelijk signaal te komen. Dat het model totaal verkeerd uitpakte, is “heel vervelend”, verklaart Veld, tussen 2009 en 2015 directeur-generaal bij de fiscus. De Belastingdienst zou zich daarom “nederig” moeten opstellen, maar de inmiddels gepensioneerde topambtenaar haast zich wel eraan toe te voegen dat “ook politiek en beleid” hierbij een belangrijke rol speelden.

De voormalige baas van de fiscus moest de commissie antwoorden schuldig blijven over het beleid waardoor sommige mensen geen betalingsregeling kregen en niet in aanmerking kwamen voor schuldsanering. Deze mensen werd ernstige nalatigheid verweten, en kregen het predicaat ‘opzet/grove schuld’. Dat leidde vooral bij mensen met een kleinere portemonnee tot financiële ellende. “Dan heb je een enorm groot probleem”, erkende Veld. Hij heeft zich hier naar eigen zeggen “nooit mee bezig gehouden”, terwijl dit beleid ook onder zijn verantwoordelijkheid werd gevoerd. “Ik weet het niet”, herhaalde Veld steeds, wat tot opgetrokken wenkbrauwen leidde bij de commissieleden.