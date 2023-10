Commerciële landschap stelt andere eisen aan sales en marketing

Prachtige producten, uitstekende diensten, goede service, dat is de basis van de meeste ondernemingen maar even zo belangrijk zijn de ontwikkelingen in marketing en sales die elkaar snel opvolgen. Het commerciële landschap evolueert voortdurend. Effectieve marketing en sales is cruciaal voor de omzet van elk bedrijf en als sales- of marketing professional is het belangrijker dan ooit om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Ontwikkelingen en vernieuwing in marketing

In dit recente onderzoek onder 200 bedrijven komt naar voren dat marketing een belangrijke rol speelt in het managementteam. Een betere up-to-date marketingstrategie ( positionering, doelgroepbepaling en merkidentiteit) genereert meer inkomsten. Dat geldt voor kleine en middelgrote bedrijven net zo goed als voor multinationals. De verschuiving naar de digitale wereld blijft hierbij natuurlijk een belangrijke blijvende trend. Jonge marketeers moeten tegenwoordig nu eenmaal bekend zijn met digitale tools, platforms en kanalen, zoals sociale media, zoekmachineoptimalisatie (SEO), contentmarketing en e-commerce. Zo vormen data de kern van moderne marketing en wordt data-driven besluitvorming steeds belangrijker.

Maar ook het gebruik van gegevens om content en aanbiedingen op maat te maken, zoals gepersonaliseerde advertising kan de betrokkenheid en loyaliteit van klanten vergroten. Steeds meer moeten marketeers bovendien rekening houden met de maatschappelijke impact (duurzaamgheid en ethiek) van hun activiteiten en communicatiestrategieën. En wat denk je van voice Search en AI, video- en influencer marketing en de opkomst van augmented reality (AR), virtual reality (VR). Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het vergt in ieder geval nogal veel van de huidige generatie marketeers. NIMA C marketing opleidingen zijn ontworpen om marketeers te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in hun vakgebied.

Sales in een veranderend commercieel klimaat

Maar het draait niet alleen om de positionering, doelgroepbepaling en merkidentiteit. Marketing en sales groeien dichter naar elkaar groeien. Elke organisatie die proactief met groei bezig is, moet synergie creëren tussen de verschillende marketing- en salesinspanningen. Zo is het belangrijk om als salesprofessional urgentie te creëren zoals beperkte tijd aanbiedingen, kortingscodes die binnenkort verlopen, of een tijdelijke bonus bij aankoop. Die je ook nog eens moet personaliseren. Je hebt testimonials van tevreden klanten of succesverhalen nodig die je moet delen op meerdere kanalen, zoals e-mail, sociale media, website etc. En ook hier is meten weten…

Je zult salesstrategie aan moet passen op basis van de verzamelde gegevens en data. Anders gaat er waardevolle en relevante informatie verloren, die juist zorgt voor significante verhoging van saleskansen en doelgerichte inzet van marketing. De tijd dat een verkoper de klant vertelde wat ‘ie nodig had op basis van het productportfolio is dus definitief voorbij. Sales is meer een adviserende rol geworden waarbij de klantbehoefte centraal staat en de data lijdend zijn. De NIMA A Sales opleiding is ontworpen om salesprofessionals te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in hun vakgebied. Want de huidige salesomgeving kan dus behoorlijk veeleisend zijn.