Dinsdagmiddag kort geding tussen 50PLUS en kandidaat-lijsttrekker

Dinsdagmiddag dient in de rechtbank van Den Haag een kort geding tussen 50PLUS en kandidaat-lijsttrekker Gerard van Hooft, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank. Van Hooft, die afgelopen weekend tijdens een uit de hand gelopen vergadering door de politie werd verwijderd, wil onder meer dat drie bestuursleden van de ouderenpartij opstappen.

Zij hadden hun vertrek al aangekondigd, maar pas vanaf de volgende ledenvergadering. Hooft wil van de rechter horen dat zij nu al moeten vertrekken en dat de onderbroken vergadering van afgelopen weekend kan doorgaan. Dan kan een nieuwe kandidatenlijst – met hem aan kop – vastgesteld worden. De partij staat op nul tot één zetel in de peilingen, dus alleen de lijsttrekker lijkt kans te maken op een plek in de Tweede Kamer.

Vertrekkend voorzitter Jorien van den Herik betichtte Van Hooft van ‘baantjesjagen’. Het partijbestuur heeft zelf Ellen Verkoelen naar voren geschoven als lijsttrekker. Zijn is al Statenlid in Zuid-Holland en fractievoorzitter in de Rotterdamse gemeenteraad.

Overigens blokkeert het huidige bestuur geenszins dat de lijst vastgesteld wordt, zei een woordvoerder van het bestuur maandag. Het partijbestuur wil juist dat leden deze week nog akkoord geven voor de lijst, zodat die op tijd ingediend kan worden bij de Kiesraad. De deadline daarvoor is volgende week maandag. Het is nog de vraag of het lukt een fysieke bijeenkomst te organiseren, of dat de ouderenpartij een onlineledenvergadering houdt, aldus de woordvoerder maandag.