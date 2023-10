Ex-D66’er In ’t Veld wil via België in EU-parlement blijven

Europarlementariër Sophie in ’t Veld, die afgelopen voorjaar brak met D66 en overstapte naar Volt, probeert met Belgische stemmen in het parlement te blijven. De oudgediende wilde aanvankelijk op de lijst van Volt Nederland, maar kreeg te horen dat ze te kort lid was.

In ’t Veld zat jarenlang voor D66 in het Europees Parlement, maar stapte in juni over naar Volt. Ze hoopte zo in het parlement te kunnen blijven, maar kreeg niet gedaan dat voor haar een uitzondering werd gemaakt. Omdat partijen bij de Europese verkiezingen ook kandidaten uit andere lidstaten op de lijst kunnen zetten, krijgt ze alsnog de kans in België. Ze moet daarvoor nog wel de steun van de Belgische Volt-leden winnen.

Het Belgische Volt, dat er tot dusver niet in slaagde een zetel te veroveren in welke verkiezing dan ook, is heel blij met de ervaren In ’t Veld. Zij is “diepgeworteld in België” en voert in heel Europa campagne voor haar Europese idealen, zegt een woordvoerder.