Minister: docenten die onder druk worden gezet, moeten zich melden

Docenten die druk voelen vanuit de schoolleiding om te sjoemelen met cijfers, moeten zich melden. Eerst binnen de school zelf, en als de melding daar niet wordt opgepikt moet de Onderwijsinspectie worden ingelicht. Die oproep deed demissionair onderwijsminister Mariƫlle Paul dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuur.

Het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) meldde maandag dat docenten worden aangespoord om extra herkansingen te geven, minder streng na te kijken of de normering aan te passen. Dit terwijl wettelijk is vastgelegd dat de leraar zelf bepaalt hoe een leerling presteert.

De minister vindt het “belangrijk dat je als leraar de ruimte hebt om je werk op jouw manier te doen, zonder dat je het idee hebt dat je op de vingers wordt gekeken. Dat is essentieel.” Bovendien is het volgens Paul in het belang van leerlingen om eerlijke cijfers te krijgen, omdat ze anders in de knel komen bij vervolgopleidingen.

Voor nu houdt Paul het bij de omroep, maar begin volgend jaar komt ze met concrete plannen om het probleem aan te pakken.