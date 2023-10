Opleiding geneeskunde Erasmus MC woensdag hervat

Studenten van de opleiding geneeskunde aan het Erasmus MC krijgen vanaf woensdag weer les. De opleiding lag stil sinds vrijdag, na de dodelijke schietpartij in het ziekenhuis. Dat bevestigt een woordvoerder van het Erasmus MC na berichtgeving van RTV Rijnmond.

Het onderwijs is wel aangepast: de lessen zijn online of worden elders gegeven, omdat het onderwijscentrum vanwege de brand die na de schietpartij werd gesticht nog gesloten is. Ook hebben omliggende lokalen volgens de woordvoerder rookschade. Hoe groot de brandschade precies is, is nog niet duidelijk.

In het onderwijscentrum van het Erasmus MC werd vorige week donderdag een 43-jarige docent doodgeschoten in een collegezaal en brand gesticht. De 32-jarige geneeskundestudent Fouad L. is hiervoor opgepakt. Hij wordt er ook van verdacht naast de docent een moeder en dochter te hebben doodgeschoten aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam. Woensdag wordt L. voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank.

Voor medewerkers, docenten en studenten van de faculteit Geneeskunde zijn de afgelopen dagen meerdere bijeenkomsten gehouden, zegt de woordvoerder. Ook zijn er spreekuren en is slachtofferhulp beschikbaar. Ook patiënten die donderdag in het ziekenhuis waren, zijn benaderd met de vraag of zij behoefte hebben aan hulp.

Komende vrijdag houdt het Erasmus MC de jaarlijkse publiekslezing Lof der Geneeskunst in de Doelen in Rotterdam. Deze gaat door, maar in aangepaste vorm.