Twee vermisten bootongeluk Dinteloord waarschijnlijk overleden

De twee nog vermiste opvarenden van de boot die dinsdagmiddag omsloeg in het Volkerak zijn vermoedelijk niet meer in leven. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat de hulpdiensten de reddingsactie omzetten in een bergingsactie. Ze houden er rekening mee dat de twee zijn overleden, licht een woordvoerster toe. “De hulpdiensten zijn niet ineens weg en ze blijven voorlopig nog zoeken, maar dan niet meer naar gewonden maar naar lichamen.”

Dinsdagavond komt het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie ter plaatse om daarbij te ondersteunen. Ook forensische rechercheurs zijn opgeroepen.

Eerder op dinsdag werd al een dodelijk slachtoffer gevonden. Het gaat om een man, zegt de woordvoerster van de veiligheidsregio. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het lichaam van het slachtoffer wordt overgebracht naar de wal voor verder onderzoek, laat de politie dinsdagavond weten.

In totaal zaten er vier mensen op het plezierbootje, waarop kon worden gevist. De vierde opvarende van het omgeslagen vaartuig werd in goede gezondheid uit het water gehaald. Hij sprak Duits.

Het ongeluk met de boot gebeurde bij een boei in het Volkerak, een zoetwatermeer tussen Noord-Brabant, Goeree-Overflakkee en Sint Philipsland.