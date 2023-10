Aangepaste vaarregeling naar Ameland staat een vakantie niet in de weg

Sinds augustus vaart de veerdienst tussen Friesland en Ameland op aangepaste tijden en blijft dit de rest van het jaar doen. Omdat de vaargeul aan het dichtslibben is, kunnen veerboten elkaar niet meer goed passeren en was een aanpassing van het schema ook hard nodig.

Door het dichtslibben moeten de boten nu op elkaar wachten wat ervoor zorgt dat boten soms volledig stilliggen en duurt de overtocht een kwartier langer. Volgens de directeur van de veerdienst is dat echter alleen maar fijn. Het zorgt er namelijk voor dat er een stuk minder vertraging opspeelt. Uiteraard blijven de ‘passeerplekken’ onderzocht worden, zodat het veilig blijft om met de veerboot over te steken. Het oversteken naar Ameland hoeft een weekendje Ameland dus niet in de weg te staan.

Met de kinderen naar Ameland

Ameland is in trek voor korte vakanties in eigen land. Vriendenweekendjes uiteraard, maar ook met kinderen is Ameland een mooie locatie. In de kortere vakanties is een weekendje kamperen op Ameland een mooie optie, maar ook de zomervakantie kan goed worden besteed door met de kinderen naar Ameland te trekken. Het eiland heeft namelijk veel te bieden.

Wat te doen op Ameland met een kind

Uiteraard kan op Ameland goed gefietst worden, maar voor de kinderen is bijvoorbeeld een wandeling door het Hollumerbos een goed idee. Dat klinkt wat saai, maar is bij uitstek een kinderactiviteit op Ameland. De route wordt de speeltuinwandeling genoemd. Het bos is door de vele heuveltjes an sich al een speeltuin, maar op de route staan uiteraard daadwerkelijk verschillende speeltuinen klaar om ingespeeld te worden. Ook vindt men in het Ballumerbos het Krûmeltjesspoor. Kinderen kunnen hier zelf opzoek naar aanwijzingen om het pad goed te blijven volgen. Geheime hutten en veel dieren, men komt het op deze route allemaal tegen. Dit speelbos is dus de perfecte plek voor een dagje op Ameland. Voor diegene die in de zomer op Ameland vertoeven is een dagje zee en strand uiteraard ook altijd een goed idee. Of samen met een kind een ritje op een paard/pony over het strand?

Spelen op Ameland

Op het eiland vindt men ontzettend veel speeltuinen. Waar net de speeltuinwandeling al genoemd werd, zijn er ook genoeg speeltuinen te vinden waar je als ouder lekker op een terrasje kan neerzakken en tevreden kan kijken naar de spelende kinderen. Mocht het weer toch tegenzitten hoeft er niet getreurd te worden, er is namelijk ook gewoon een binnenspeeltuin op Ameland te vinden.

Voor de dierenliefhebbers

Ameland is voor de dierenliefhebbers ook een mooie plek. Van reeën en fazanten tot krabben en padden, ze zijn allemaal te zien op Ameland. Daarnaast biedt Ameland in het centrum van Nes een kinderboerderij. Kinderen kunnen daar naar hartenlust dieren voeren en zelfs een ritje op de rug van een shetlandpony maken. Tenslotte is er vanaf het Waddeneiland met een beetje geluk ook een mooie zeehond te spotten.