BBB: opgestapte gedeputeerde neemt zo kort mogelijk wachtgeld

De opgestapte BBB-gedeputeerde Jurie van den Berg in Flevoland zal volgens zijn partij “zo kort als mogelijk gebruikmaken van de wachtgeldregeling”. Volgens een verklaring van de partij gaat Van den Berg snel op zoek naar nieuw werk, waardoor hij geen wachtgeld meer nodig heeft.

De BBB-bestuurder stond al langer onder druk en besloot dinsdag terug te treden. Van den Berg heeft vanaf die datum recht op twee jaar wachtgeld. Maar was hij voor het weekend vertrokken, dan had hij slechts recht gehad op zes maanden wachtgeld. Door pas op dinsdag te vertrekken was hij net iets langer dan drie maanden in functie. Partijen willen van de commissaris van de Koning horen wanneer Van den Berg precies ontslag heeft genomen.

De kwestie ligt gevoelig in de partij. BBB-leider Caroline van der Plas viel in een debat Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) aan op de wachtgeldregeling van diens partijleider Frans Timmermans. Kort daarna bleek dat de nummer 2 en ‘premierskandidaat’ van de BBB Mona Keijzer ook nog wachtgeld kreeg. Keijzer werd in 2021 ontslagen uit het kabinet, omdat zij openlijk kritiek uitte op kabinetsbeleid tijdens de coronacrisis.

Wachtgeld is bedoeld om politici deels te compenseren als zij vaak onverwachts met hun functie moeten stoppen. De politiek is immers veel minder voorspelbaar dan andere sectoren: bestuurders of politici moet soms aftreden onder druk, of keren na verkiezingen niet meer terug.