Bijlmervliegramp herdacht in Amsterdam

Nabestaanden en andere betrokkenen herdenken woensdag in Amsterdam de Bijlmervliegramp. Het is 31 jaar geleden dat in de Amsterdamse Bijlmer een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neerstortte. Elk jaar wordt bij de zogenoemde ‘Boom die alles zag’ stilgestaan bij de ramp.

Om 17.30 uur begint de bijeenkomst met toespraken van onder anderen Henk van de Belt van het Comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. Ook komen er een nabestaande en een hulpverlener aan het woord, en is er muziek en poëzie. Aan het eind van de herdenking wordt een minuut stilte gehouden en worden bloemen gelegd. Net als in voorgaande jaren is er tussen 18.00 en 19.00 uur geen vliegverkeer boven een deel van de Bijlmer.

Het vliegtuig stortte op 4 oktober 1992 neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Daarbij kwamen, voor zover bekend, 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden van de Boeing van El Al. Veertig appartementen werden weggevaagd en meer dan 135 appartementen stonden in brand.

Onlangs kondigde de gemeente aan bodemonderzoek te gaan doen op de plek van de ramp. Er gaat onderzocht worden hoeveel PFOS, een bepaald type PFAS-stof, er in de grond zit. Het spul werd vroeger gebruikt in blusschuim, dat tijdens het blussen van het vuur bij de ramp in de grond is gekomen. Het onderzoek zou eigenlijk in september al beginnen, maar werd op verzoek van omwonenden uitgesteld tot na de herdenking, zodat deze in alle rust kan plaatsvinden.