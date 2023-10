CDA mist eigen financiële voorstellen van het kabinet

De harde kritiek van het kabinet op de manier waarop partijen hun koopkrachtplannen willen financieren is terecht, maar wat het CDA betreft had het kabinet daar best wat eigen alternatieven tegenover kunnen zetten. Het demissionaire kabinet mist volgens CDA-Kamerlid Inge van Dijk het signaal “dat de Kamer het verstandig vindt meer te doen”.

Afgelopen vrijdag stuurde het kabinet een lange brief naar de Kamer, waarin het weinig heel laat van de ambitieuze plannen uit de Kamer om de begroting te vertimmeren. Meerdere voorstellen kregen in verschillende samenstellingen een meerderheid om steun te geven aan bepaalde inkomensgroepen. Die plannen kosten vaak honderden miljoenen tot enkele miljarden en, afhankelijk van de politieke kleur, werd onder meer voorgesteld een greep uit het Nationaal Groeifonds te doen, een overstapbelasting in te voeren of de bankenbelasting te verhogen.

Het kabinet schetste vooral de gevolgen van deze verregaande ingrepen. “5 miljard aan extra geld uitgeven is ruig, zeker in combinatie met haperende dekkingsvoorstellen”, erkent Van Dijk in debat over de begroting. Maar, voegt ze eraan toe: “Je kan er als kabinet voor kiezen om alles te ontraden, of om er concrete voorstellen tegenover te zetten.” Op die manier kan de politiek tot degelijke financiële voorstellen komen, denkt zij, die verder gaan dan de oorspronkelijke Miljoenennota van het demissionaire kabinet.

Toch wil Van Dijk ook zelf naar alternatieve manieren kijken om het CDA-voorstel voor een lagere energiebelasting te bekostigen. Een belasting voor mensen die overstappen op Schiphol is wat het kabinet betreft geen goed idee, en kan bovendien pas op zijn vroegst per 1 januari 2025 worden ingevoerd. In plaats daarvan kijkt de christendemocrate naar de winstbelasting die een stuk meer oplevert dan het kabinet had geraamd. Het eenmalig inzetten van dat geld verdient ook niet de schoonheidsprijs, erkent Van Dijk, maar zou wel soelaas kunnen bieden. Voor de langere termijn is een structurele kansspelbelasting wat haar betreft een mogelijkheid.