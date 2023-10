Ceremonie eerherstel Curaçaose held Tula afgelast door noodweer

De ceremonie waarin de Curaçaose held Tula eerherstel zou krijgen van de Nederlandse regering, moest dinsdagavond (plaatselijke tijd) worden afgelast om noodweer in Willemstad. Vanwege harde windstoten en blikseminslag besloot de organisatie dat het niet verantwoord was het programma verder te laten gaan.

Daardoor kon staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) niet zoals gepland het decreet van rehabilitatie uitspreken namens de Nederlandse regering. Eerder op de avond vond wel een mars plaats naar het Rif-gebied, waar stil werd gestaan bij de laatste momenten uit het leven van de tot slaaf gemaakte man die in opstand kwam tegen het Nederlandse koloniale bewind.

Samen met vijftig andere tot slaaf gemaakten legde Tula op 17 augustus 1795 het werk neer op de plantage Kenepa. Ze trokken vervolgens van plantage naar plantage om medestanders te vinden in hun strijd. Met de opstandelingen liep het slecht af: Tula en andere verzetsleiders werden op 3 oktober 1795 publiekelijk en op wrede wijze om het leven gebracht door de Nederlandse machthebbers.

Tula werd door de Nederlandse gezagsdragers lang afgebeeld als crimineel. Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen steeds meer mensen op het eiland zich sterk te maken voor erkenning van Tula als vrijheidsstrijder en held. In 2010 heeft de toenmalige eilandregering Tula ook officieel als zodanig erkend. Zijn eerherstel had plaats moeten vinden precies 228 jaar na zijn dood. Of de ceremonie woensdag deels vervolgd kan worden, is nog niet duidelijk.