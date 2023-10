Elektronisch afval belandt nog te vaak in kliko, aldus stichting

Te veel elektrisch afval belandt bij het huisvuil, terwijl dit eigenlijk apart ingezameld moet worden, meldt Stichting OPEN woensdag. Als apparaten in de kliko gegooid worden, kunnen waardevolle stoffen hieruit verloren gaan. Ook is het mogelijk dat gevaarlijke stoffen daardoor in het milieu terechtkomen, waarschuwt de stichting die namens producenten recycling wil bevorderen.

Sommige gemeenten zamelden per inwoner gemiddeld wel 6,7 kilo aan elektronisch afval in, komt naar voren uit vergelijkingsonderzoek van de stichting. Vijf gemeenten die het minst inzamelden, haalden gemiddeld slechts 0,7 kilo per inwoner op. De stichting is in gesprek met gemeenten en het Rijk om de gescheiden inzameling te verbeteren.

Zo vindt de stichting dat gemeenten hun inwoners nog beter kunnen informeren over het gescheiden inzamelen van elektrisch afval. Om het makkelijker te maken dit afval in te leveren, moeten milieustraten langer openblijven. Ook moet het personeel van de milieustraat goed getraind worden, zodat zij het afval efficiƫnt kunnen scheiden.

De stichting wijst er verder nog op dat elektrische apparaten in de loop der tijd veranderd zijn. “Steeds vaker zijn ze batterijgestuurd. Een onjuiste verwerking kan het risico op afvalbranden verhogen.” Wederom een reden waarom het belangrijk is om het elektronische afval goed in te zamelen, aldus de stichting.