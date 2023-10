‘EU-parlement steunt Hoekstra als klimaatman Europese Commissie’

Wopke Hoekstra is nagenoeg verzekerd van zijn benoeming als klimaatman van de Europese Commissie. De klimaatspecialisten van het Europees Parlement hebben zich woensdagochtend achter hem geschaard. De steun van de christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en groenen en daarmee het parlement is daardoor binnen.

De kandidaat-Eurocommissaris moest daarvoor overwerken, want de ondervraging van maandag stelde de klimaatcommissie van het parlement nog niet tevreden. De Europarlementariërs hoopten op verdere toezeggingen en wachtten bovendien het verhoor af van Hoekstra’s baas. Deze Slowaakse Eurocommissaris neemt ook een deel van de taken van de vertrokken Frans Timmermans over en kwam daarom ook om vertrouwen vragen. Zowel deze Maros Sefcovic als Hoekstra kregen dinsdag nog aanvullende vragen.

Hoekstra reikte met name linkse kritische Europarlementariërs woensdagochtend in antwoord daarop verder de hand. Hij beloofde onder meer openbaar te maken voor wie hij in het verleden als consultant heeft gewerkt. Linkse Europarlementariërs willen onder meer nagaan of Hoekstra, die ooit tweeënhalf jaar voor Shell werkte, niet al te nauw verbonden was met Big Oil. Ze vinden het nog steeds moeilijk te geloven dat de voormalige CDA-leider zich heeft ontpopt als hartstochtelijk voorvechter van een ambitieus klimaatbeleid.

Ook gaat Hoekstra bij de EU-landen druk zetten om subsidies en andere voordelen voor fossiele energie af te schaffen. Hij gaat extra letten op hun plannen om dat te bewerkstelligen en hen ook aanbevelingen doen.

Eerder zegde hij al toe dat hij bij het stellen van een Europees klimaatdoel voor 2040 de wetenschappers wil volgen die aandringen op een versnelling. Hij wil daarbij zelfs kijken naar de mogelijkheid om al in dat jaar helemaal klimaatneutraal te worden, schrijft hij.

Zodra het voltallige parlement donderdag heeft ingestemd met de benoeming van Hoekstra moeten de EU-landen nog hun zegen geven. Maar dat is in dit geval een formaliteit.

GroenLinkser Bas Eickhout is blij dat Hoekstra’s “beloftes nu zwart-op-wit staan”. Dat maakt “duidelijk dat voor de Commissie de Green Deal een topprioriteit blijft, en dat is cruciaal”. PvdA’er Mohammed Chahim vond de antwoorden van woensdag “geloofwaardiger”, al blijft hij opletten of Hoekstra zijn wonderbaarlijke bekering wel waarmaakt. Voor de Partij voor de Dieren was het niet genoeg.