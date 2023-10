Organisaties: kabinet moet druk zetten op EU voor treinreizen

Het kabinet moet druk uitoefenen op Europa om het voor consumenten makkelijker te maken om internationale treinreizen te zoeken en te boeken. Dat vinden belangenorganisatie ANVR, reizigersvereniging Rover en de Consumentenbond.

Een plan voor een overzichtelijk zoek- en boekingssysteem voor internationale treinreizen ligt al bij de Europese Commissie, maar de organisaties vrezen dat er niks van terecht gaat komen. “Sinds het vertrek van Timmermans uit Europa zien we dat de tegenlobby zich krachtiger roert. Tegenstanders pleiten voor uitstel of afzwakking van de verordening. Zo ligt er een voorstel om weliswaar reisinformatie op één platform samen te brengen, maar moeten consumenten vervolgens wel naar de website van iedere vervoerder afzonderlijk om een ticket te boeken”, vertelt Rover-directeur Freek Bos. “Dat is geen vooruitgang.”

“Voor vliegreizen bestaat die mogelijkheid al jaren”, voegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, toe. “Maar bij treinreizen verzanden consumenten in een wirwar van buitenlandse websites van verschillende vervoerders, onduidelijke prijzen en reizen die niet op elkaar aansluiten. Dat is enorm ontmoedigend voor consumenten die op deze duurzame manier willen reizen.”

De belangenorganisaties willen dat het oorspronkelijke plan snel en ongewijzigd wordt aangenomen. Zij vinden dat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur er bij Eurocommissaris Adina Vălean op aan moet dringen dat zij de verordening zoals die eerder was aangekondigd er nog voor de komende Europese parlementsverkiezingen doorheen loodst. De Europese verkiezingen zijn in juni volgend jaar.