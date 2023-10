Politie zoekt met sonarboot naar vermisten bootongeluk Volkerak

De politie zoekt woensdag met een sonarboot naar de twee nog vermiste opvarenden van de boot die dinsdagmiddag omsloeg in het Volkerak. De zoektocht is om 07.00 uur begonnen, laat een woordvoerder van de politie weten. De twee vermisten zijn waarschijnlijk overleden, meldde de veiligheidsregio eerder. Dinsdagavond kwam het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie al ter plaatse om te ondersteunen bij de bergingsactie.

Aan boord van het plezierbootje zaten waarschijnlijk vier Duitsers, maar hun identiteit moet nog definitief worden vastgesteld, aldus de politiewoordvoerder.

Het ongeluk gebeurde bij een boei in het Volkerak, een zoetwatermeer tussen Noord-Brabant, Goeree-Overflakkee en Sint Philipsland. Dinsdag werd een dode mannelijke opvarende gevonden. Zijn lichaam is overgebracht naar het land voor verder onderzoek.

De vierde opvarende van het omgeslagen vaartuig werd in goede gezondheid uit het water gehaald. Hij is overgebracht naar een hotel en de politie heeft al met hem gesproken. Waarom het bootje is omgeslagen is nog niet bekend.