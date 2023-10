Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt bestaan NSDAP-kaart Bernhard

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft het bestaan van de NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard woensdagavond desgevraagd bevestigd, nadat de NOS en NRC een scan van de kaart hadden gepubliceerd. Historicus Flip Maarschalkerweerd, tevens oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief, meldde het bestaan van de kaart in NRC en in zijn boek De Achterblijvers. Hij vond de kaart naar eigen zeggen in het privéarchief van de prins dat hij na zijn overlijden moest inventariseren.

Prins Bernhard heeft tot aan zijn dood in 2004 ontkend dat hij lid was van de nazipartij van Adolf Hitler. In een Volkskrant-interview met de prins, postuum gepubliceerd, zei hij: “Ik kan met de hand op de bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad.”

De Rijksvoorlichtingsdienst liet eerder op de dag weten niet inhoudelijk te willen reageren op de onthullingen over Bernhard. Demissionair premier Mark Rutte zei dat hij het “heftig” vond dat historicus Flip Maarschalkerweerd de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van de inmiddels overleden prins heeft gevonden. Hij zei echter ook dat eerder al “vrij overtuigend” was gebleken dat Bernhard lid is geweest van de partij.