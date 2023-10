Voorlopig geen NIOD-onderzoek naar verleden Bernhard

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies begint voorlopig geen onderzoek naar het verleden van prins Bernhard. Als er een verzoek komt naar aanleiding van de vondst van de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van de echtgenoot van koningin Juliana, wordt dat in overweging genomen. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Volgens het NIOD is schrijver en biograaf Dik van der Meulen momenteel wel bezig met “een gedegen onderzoek”. “We wachten dat af voordat we kunnen concluderen of nieuw/aanvullend onderzoek wenselijk is.”

Historicus Flip Maarschalkerweerd schrijft in zijn boek De Achterblijvers dat hij Bernhards originele lidmaatschapskaart heeft gevonden van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. Naar aanleiding daarvan hebben verschillende partijen Kamervragen gesteld. D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA willen dat demissionair premier Mark Rutte een onderzoek laat instellen.

Eerder vroeg het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) ook om een vergelijkbaar onderzoek.