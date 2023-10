VVD houdt vast aan ‘graai’ uit groeifonds voor accijnsverlaging

De VVD blijft erbij dat het Nationaal Groeifonds kan worden aangesproken om de brandstofaccijnzen volgend jaar niet te laten stijgen. Dat deze steunmaatregel voor autorijders volgens critici ten koste gaat van investeringen in toekomstige economische groei, neemt Kamerlid Eelco Heinen voor lief. “Er ligt geld op de plank, er zitten mensen klem en die gaan we nu helpen.”

Heinen krijgt in het jaarlijkse begrotingsdebat tussen de financieel specialisten veel kritiek op het voorstel. Volt-fractieleider Laurens Dassen spreekt van “een graai”, D66’er Steven van Weyenberg verwijt de VVD dat die plannen heeft om het groeifonds “leeg te roven”.

Van Weyenberg schermt met een rapport van ING dat stelt dat vooral hoge inkomens profiteren. Heinen bestrijdt dat en zegt dat juist mensen met “hele gewone” banen erg geholpen zijn met de vorig jaar ingestelde accijnsverlaging, die een Kamermeerderheid met een jaar wil verlengen. Een onderbouwing daarvan geeft hij niet.

Van Weyenberg vindt de greep uit het groeifonds bovendien “in schril contrast” staan met de oproep van Heinen om “economische groei weer meer te gaan waarderen”. Hij had dan liever gezien dat de VVD’er met een bezuinigingsvoorstel was gekomen als dekking “Daar heeft u altijd de mond over vol.”

Ook GroenLinks-PvdA is erg kritisch over de accijnsmaatregel, en de manier waarop de VVD die wil betalen. Kamerlid Tom van der Lee wijst erop dat hij, samen met onder meer D66, een voorstel heeft gedaan om het minimumloon en een aantal inkomensregelingen te verhogen. “Dat betekent dat iedereen in Nederland erop vooruitgaat en zelf kan beslissen waar die dat aan besteedt.”