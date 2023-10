Aangehouden A12-blokkeerders niet naar stadion ADO gebracht

De klimaatactivisten die donderdag zijn aangehouden voor het blokkeren van de A12 in Den Haag zijn niet naar het stadion van ADO Den Haag aan de rand van de stad gebracht. In plaats daarvan gingen ze naar het hoofdbureau van de Haagse politie aan de Burgemeester Patijnlaan, net buiten het centrum.

Volgens actiegroep Extinction Rebellion zijn 81 mensen aangehouden en stond een ongeveer even grote groep naast de A12 om de blokkeerders aan te moedigen. De politie telde 78 aanhoudingen.

De bestemming is veranderd omdat supporters van de Poolse voetbalclub Legia Warschau zich donderdag bij het ADO-stadion moeten verzamelen, laat de Haagse politie weten. De Poolse fans krijgen daar hun tickets voor de Europese wedstrijd tegen AZ en worden dan per bus naar Alkmaar gebracht. De harde kernen van Legia en ADO hebben nauwe banden met elkaar.

Ook vrijdag gaan de mensen die de A12 blokkeren na hun aanhouding naar het hoofdbureau en niet naar het stadion, aldus de politie. ADO speelt vrijdagavond namelijk thuis tegen TOP Oss.

Aanhangers van Extinction Rebellion blokkeren sinds 9 september elke dag de Utrechtsebaan, zoals het stuk A12 in Den Haag heet. Dat gebeurde donderdag voor de 27e dag op rij. Ze willen pas stoppen wanneer de regering stopt met de zogenoemde fossiele subsidies. Het gaat om regelingen als belastingkortingen en accijnsvrijstellingen voor de fossiele industrie. Demonstranten worden in principe niet vervolgd voor het blokkeren van de weg. Agenten zetten ze elke dag in klaarstaande bussen, waarna ze worden weggebracht. Op de bestemming kunnen ze weer gaan.