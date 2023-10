Aangereden voetgangers in Garijp zijn twee vrouwen van 58 en 63

De vrouw die woensdagavond in het Friese Garijp overleed nadat ze door een auto werd aangereden, komt uit het naburige Bergum en was 63 jaar. Een 58-jarige vrouw uit Garijp raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De twee werden om ongeveer 19.50 uur door een auto geraakt toen ze op de Stinswei liepen. Eenmaal ter plaatse ontfermde ambulancepersoneel zich over de vrouw van 58. Zij kon na enige tijd aangeven dat zij met nog iemand aan het wandelen was, waarop naar de tweede persoon is gezocht. De vrouw van 63 werd om ongeveer 20.45 uur dood gevonden.

De bestuurder van de auto is een 53-jarige vrouw uit Garijp. Zij bleef ongedeerd en wordt gehoord door de politie over hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.