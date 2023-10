Aptroot waarnemend burgemeester in gemeente die wil fuseren

Voormalig Tweede Kamerlid Charlie Aptroot gaat weer in een nieuwe gemeente aan de slag als waarnemend burgemeester. De 73-jarige VVD’er verlaat Hoeksche Waard en wordt waarnemend burgemeester in de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren, waar hij de zieke Crys Larson vervangt. Zij legde vorige week haar functie neer vanwege de gevolgen van langdurige covid.

Wijdemeren (een gemeente met zo’n 25.000 inwoners) wil gaan fuseren met een of meerdere gemeenten in de regio. De gemeenteraad beslist donderdagavond over een plan van aanpak wat betreft de fusiegesprekken. Aptroot, die op 16 oktober begint, krijgt als waarnemend burgemeester een belangrijke rol in dat proces.

Aptroot zat tussen 2003 en 2012 in de Tweede Kamer. Hij werd daarna burgemeester van Zoetermeer en werkte in de afgelopen jaren als waarnemend burgemeester in Wassenaar, Voorschoten, Hilversum en sinds maart 2022 in Hoeksche Waard. Aptroot kreeg daar op 27 augustus 2022 te maken met het vrachtwagendrama in Nieuw-Beijerland, een dorp in deze Zuid-Hollandse gemeente. Een vrachtwagen reed onderaan een dijk in op een buurtfeest. Bij het drama kwamen zes volwassenen om het leven onder wie een hoogzwangere vrouw, waardoor het dodental uitkwam op zeven.

Aptroot wordt in de Hoeksche Waard opgevolgd door zijn 62-jarige partijgenoot Erik van Heijningen. De gemeente zoekt al een tijdje naar een nieuwe ‘vaste’ burgemeester. Een vertrouwenscommissie voerde gesprekken met diverse kandidaten, maar het kwam niet tot een voordracht. De zoektocht wordt volgend jaar hervat.

Van Heijningen was eerder waarnemend burgemeester in onder meer Middelburg, Hellevoetsluis en recentelijk in Bodegraven-Reeuwijk. Hij werkte ook jaren als voorzitter van de Nederlandse zwembond KNZB.