Bijna helft musea stond aan het eind van 2022 in de min

Bijna de helft van de musea in ons land, 49 procent, had in 2022 een negatief bedrijfsresultaat. “Bij een inflatie van 10 procent zijn de overheidssubsidies voor musea van 2021 naar 2022 slechts 1 procent toegenomen. Omdat veel musea tijdens de coronacrisis flink moesten interen op hun reserves en voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van subsidies, komen veel instellingen in financiële problemen”, verklaart de Museumvereniging.

Volgens de club werd er vorig jaar 23,5 miljoen keer een bezoek aan een museum gebracht. “De stijgende bezoekcijfers laten ons zien dat musea in trek zijn bij een breed publiek. Als we willen dat musea toegankelijk blijven voor een breed publiek, moeten we voorkomen dat musea hun toegangsprijzen verder moeten verhogen. We roepen de overheid daarom op om subsidies te laten meestijgen met de inflatie om verdere verschraling te voorkomen”, zegt Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging.

Vooral kleinere musea hebben het moeilijk. “Instellingen die moeite hebben om rond te komen, hebben vaak geen ruimte om verder te innoveren. Met het risico dat grotere musea zich verder kunnen ontwikkelen, maar kleinere musea in een neerwaartse spiraal komen en dreigen om te vallen”, aldus Carasso.

Het is van “groot belang” dat er voldoende financiële steun is en een vangnet, zowel lokaal als nationaal, voor musea in alle regio’s van het land, benadrukt de vereniging. “Musea zijn samen verantwoordelijk voor het verhaal van Nederland. De brede collectie geeft een levendig beeld van de rijkdom, complexiteit en diversiteit van het Nederlandse roerend cultureel erfgoed.”