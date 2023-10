Copernicus: 2023 op weg om het warmste jaar ooit te worden

2023 is op weg om het warmste jaar te worden sinds temperaturen wereldwijd worden gemeten, voorspelt de Europese klimaatdienst Copernicus. De dienst baseert dit op metingen die erop duiden dat afgelopen maand de warmste september ooit was, nadat de afgelopen zomer ook al de warmste ooit was.

“2023 is op weg om het warmste jaar ooit te worden, ongeveer 1,4 graden celsius boven de pre-industriële gemiddelde temperaturen”, zegt Samantha Burgess, adjunct-directeur van Copernicus. “Twee maanden voor COP28 is het gevoel van urgentie voor ambitieuze klimaatactie nog nooit zo sterk geweest.”

September 2023 was wereldwijd de warmste september ooit gemeten, met een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 16,38 graden, becijferde Copernicus. De maand als geheel was ongeveer 1,75 graad warmer dan het septembergemiddelde van voor de pre-industriële referentieperiode (1850-1900). Ook in Europa werd de warmste september ooit gemeten: de gemiddelde zeeoppervlaktetemperatuur was 20,92 graden, 2,51 graden hoger dan het gemiddelde van de periode tussen 1991 en 2020.

Een van de gevolgen daarvan was dat het aanzienlijk natter dan gemiddeld was langs veel delen van de westkust van Europa, waaronder het westelijke Iberisch schiereiland, Ierland, Groot-Brittannië en Scandinavië, aldus Copernicus. Het was ook natter dan gemiddeld in Griekenland na extreme regenval veroorzaakt door de storm Daniel, die ook voor verwoestende overstromingen in Libië zorgde. Elders in de wereld kregen ook Zuid-Brazilië en Zuid-Chili te maken met extreme neerslag.

Andere gebieden kregen in september juist te maken met bovengemiddelde droogte, stipt Copernicus nog aan. Dat was bijvoorbeeld het geval in het zuiden van Europa, het zuidoosten van de VS, Mexico, Centraal-Azië en Australië, waar de droogste september ooit werd geregistreerd.