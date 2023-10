De Jonge vindt dat de referendumwet van Forum de Kamer opzij zet

Het voorstel van Forum voor Democratie (FVD) voor een raadgevend referendum zet de Tweede Kamer opzij en is mede daarom geen goed idee, vindt minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken). De bewindsman bekritiseert ook dat het referendum dat Forum voor ogen heeft kan gaan over onderwerpen waarover de regering of het parlement geen bevoegdheid heeft. Hij vreest bovendien dat gemeenten en provincies kunnen worden geconfronteerd met een landelijk referendum over een onderwerp waar zij over gaan.

De vergelijking die Forum maakt tussen dit voorstel en het Zwitserse model van referenda gaat volgens De Jonge niet op. De minister verwijst naar kritiek van de Raad van State hierover. In Zwitserland praat het parlement – in tegenstelling tot het voorstel van FVD – wel mee over onderwerpen die zijn ingebracht door burgers voordat hier een volksstemming over is. Het parlement kan zelfs voorkomen dat plannen die niet in overeenstemming zijn met internationale verdragen in stemming worden gebracht. Forum wil het mogelijk maken over elk mogelijk onderwerp te stemmen.