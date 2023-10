Den Haag: opschorten blokkades A12 is goed nieuws

Als Extinction Rebellion inderdaad de dagelijkse blokkades van de A12 in Den Haag opschort, zoals donderdagavond aangekondigd, is dat “goed nieuws voor de vele politieagenten die sinds 9 september, en alle keren daarvoor, aan het werk zijn geweest bij het opheffen en voorkomen van de blokkades”. Dat zegt de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen.

Klimaatactivisten blokkeerden donderdag voor de 27e dag op rij de Utrechtsebaan, zoals het stuk weg in Den Haag heet. De weg ligt vlak bij de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De eerste weken hield een grote politiemacht de demonstranten steeds tegen ter hoogte van het Malieveld. Van Zanen waarschuwde dat de massale inzet belastend is voor de agenten zelf, en voor de politie als geheel. Hij riep de demonstranten deze week op om de politie niet onnodig te belasten. Sinds vorige week zijn er nauwelijks meer agenten bij de blokkades. Sindsdien zijn er wat opstootjes geweest met tegenstanders van de blokkades.

De demonstranten voeren actie uit protest tegen financiƫle regelingen waar de fossiele industrie baat bij heeft, waaronder belastingkortingen en accijnsvrijstellingen. GroenLinks en D66 hebben in de Tweede Kamer een motie ingediend om die regelingen af te bouwen. Daar wordt dinsdag over gestemd. In afwachting van die stemming stopt Extinction Rebellion voorlopig met blokkeren.