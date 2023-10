Eén op de vijf jongeren heeft klimaatstress

Milieudefensie Jong heeft Ipsos onderzoek laten doen klimaatstress onder jongeren. 70% van de jongeren maakt zich zorgen over klimaatverandering. En één op de vijf ervaart klimaatstress. Ze voelen zich angstig, moedeloos en machteloos als ze denken aan klimaatverandering.

Voorzitter Winnie Oussoren: “Overal om me heen zie ik leeftijdsgenoten die zich zorgen maken en zich ongelukkig voelen door klimaatstress. Deze cijfers zijn geen verrassing. Toch doet het pijn om te zien hoe groot dit probleem is. We waren al een pechgeneratie door het leenstelsel en nu ook een stressgeneratie.”

Een kwart van de jongeren zegt nieuws over dit onderwerp te vermijden. Jongeren die negatieve gevoelens ervaren maken zich zorgen over de toekomst, verliezen het vertrouwen in de overheid en een kwart twijfelt over het krijgen van kinderen.

We hebben het onderzoek voorgelegd aan psycholoog Jochem Bukman (29), die ook jongeren spreekt die met dit probleem zitten. “Een belangrijke remedie tegen klimaatstress is dat we moeten erkennen dat emoties als boosheid en angst heel logisch zijn, vooral rondom dit onderwerp. We moeten dat serieus nemen en er ruimte aan geven, want dit is zorgelijk.”

Machteloos

Ook activist Aiske Taverne (23) voelt zich regelmatig angstig en somber. “Ik voelde me vaak ontzettend machteloos. Het is zo’n allesomvattend probleem dat ik dacht: dit gaat nóóít meer goed komen.” Ze vermeed nieuwsberichten over het klimaat. “Ik wilde niet meer lezen over de zoveelste vreselijke overstroming. Het verlamde mij.” Aiske voelde zich beter toen ze aansluiting vond in de klimaatbeweging. “Het helpt dat ik nu zie dat ik niet alleen ben met mijn zorgen en dat zoveel mensen op verschillende manieren in actie komen.”

Jongeren zijn bereid tot actie

Uit het onderzoek blijkt dat 2 op de 5 jongeren bereid zijn om in actie te komen voor het klimaat, maar niet zo goed weten hoe. Winnie: “Ik ben zelf al sinds mijn 16e actief in de klimaatbeweging, omdat ik van jongs af aan klimaatstress ervaar. In actie komen is heel goed voor mijn gemoedstoestand. Ik hoop dat andere jongeren de klimaatbeweging en Milieudefensie Jong weten te vinden, want samen kunnen we een hoop bereiken.”

