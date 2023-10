Erasmus MC bedankt voor steun met paginagrote advertentie

Het Erasmus Medisch Centrum heeft in een paginagrote advertentie in edities van het AD die worden uitgegeven in Rotterdam en omgeving bedankt voor de steun na het schietdrama van vorige week. Daarbij werd brand gesticht in het ziekenhuis en een 43-jarige docent doodgeschoten in een collegezaal.

“Wij zijn geraakt door en dankbaar voor uw steun en medeleven. Dit waarderen wij zeer en geeft ons kracht in deze moeilijke tijd”, schrijft de raad van bestuur namens iedereen in het EMC. “Het helpt ons om de zorg, het onderwijs en het onderzoek weer op te pakken zoals u van ons gewend bent.”

Ook in andere landelijke dagbladen heeft het ziekenhuis de dankbetuiging in kleiner formaat laten plaatsen.

Na de schietpartij werd de 32-jarige Rotterdammer Fouad L. aangehouden. Voorafgaand aan het incident in het EMC zou L. ook een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter hebben doodgeschoten aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam. En hij zou brand hebben gesticht in zijn eigen woning.

Het voorarrest van L. is woensdag met twee weken verlengd.