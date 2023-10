Extinction Rebellion schort actie A12 op

Extinction Rebellion schort de blokkades op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag op. De actiegroep wacht op de stemming, dinsdag, over een motie in de Tweede Kamer waarin Suzanne Kröger (GroenLinks) en Raoul Boucke (D66) vragen om een afbouwplan voor fossiele subsidies. Dat zijn regelingen als belastingkortingen en accijnsvrijstellingen voor de fossiele industrie.

Als deze motie niet wordt aangenomen, worden de acties hervat, aldus Extinction Rebellion. De klimaatactivisten zien de motie als “erkenning dat ook de politiek inziet dat jaarlijks 39,7 tot 46,4 miljard euro fossiele subsidies niet te verdedigen is”.

In de motie vragen de twee Kamerleden de regering om nog voor het kerstreces scenario’s op te stellen voor beëindiging van de subsidies “op de termijn van 2, 5 en 7 jaar”. Per regeling moet ook worden aangegeven hoe eventuele negatieve gevolgen kunnen worden verzacht en welke “nationale maatregelen” kunnen worden genomen als subsidies in Europees verband vastliggen. Kröger en Boucke noemen de fossiele subsidies een “obstakel in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving”.

Extinction Rebellion voerde donderdag voor de 27e dag op rij een blokkade uit op de A12 in Den Haag. Ook donderdag werden weer tientallen demonstranten aangehouden. Ze worden in principe niet vervolgd voor het blokkeren van de weg.

Elke dag worden ze naar klaarstaande bussen gedirigeerd, waarna ze worden weggebracht, meestal naar het stadion van voetbalclub ADO. Eenmaal daar kunnen ze weer gaan. Donderdag werden de aangehouden ‘rebellen’ naar het hoofdbureau van de Haagse politie gebracht.