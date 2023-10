FNV-bestuurder: marktwerking ov schiet doel voorbij

Voor FNV-bestuurder Marijn van der Gaag is het gebrek aan animo bij vervoersmaatschappijen om vanaf 2025 het busvervoer in Zeeland te verzorgen een bevestiging dat de marktwerking in het openbaar streekvervoer zijn doel voorbijschiet. Hij wijst erop dat de vervoersbedrijven bij een aanbesteding vanwege de concurrentie laag inschrijven, waardoor de marges heel klein worden.

“Het gevolg is dat die vervoersmaatschappijen ritten en/of lijnen schrappen. Dus reizigers krijgen te maken met een verschraling van het aanbod of ze zien dat de prijzen van het openbaar vervoer omhooggaan”, aldus Van der Gaag. “Ook voor het personeel pakken die smalle marges slecht uit, denk bijvoorbeeld maar aan de rusttijden van de chauffeurs die onder druk staan.”

Van der Gaag stelt dat in het streekvervoer al langer “een race naar de bodem” gaande is. Hij stelt dat een nieuw dieptepunt is bereikt, nu vervoersbedrijven niet meer inschrijven. “Voor hetzelfde stukje openbaar vervoer moet er dus extra geld bij.”

De provincie Zeeland meldde woensdag dat de afgelopen maanden tevergeefs is gezocht naar een vervoersmaatschappij die het busvervoer vanaf 2025 wil organiseren. De deadline voor inschrijving op de busconcessie is op 2 oktober verstreken, maar leverde geen inschrijvers op. De provincie weet niet wat de precieze redenen zijn voor het gebrek aan interesse van de vervoersbedrijven. Wel wezen Gedeputeerde Staten op de “grote onzekerheden, personeelstekorten en sterk stijgende kosten” in het streekvervoer.

Reizigersorganisatie Rover vindt het jammer dat het aanbesteden van het openbaar vervoer in Zeeland mislukt is en vraagt zich af welke stappen de provincie nu gaat zetten. “Het is in ieder geval zo dat een provincie wettelijk verantwoordelijk is voor het verzorgen van openbaar vervoer.” De Rover-woordvoerder vraagt zich verder af of de provincie wel voldoende budget beschikbaar heeft gesteld voor het op peil houden van het openbaar vervoer in Zeeland. “Ook betwijfelen we of het gebrek aan interesse voor het verzorgen van het openbaar vervoer mede een gevolg is van de personeelstekorten. Bij het nieuwe vervoerssysteem dat Zeeland wil opzetten gaan minder bussen rijden dan nu het geval is. Dat betekent dat er dan ook minder personeel nodig is.”