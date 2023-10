Hamer stopt als voorzitter Stichting Lezen en Schrijven

Mariëtte Hamer heeft afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en Schrijven. Dat gebeurde tijdens een evenement in Nieuwspoort in Den Haag. De stichting zet zich in voor volwasseneneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Wie Hamer opvolgt, is nog niet bekend.

Hamer trad in 2016 toe tot de raad van toezicht van de stichting, in 2018 volgde ze Marja van Bijsterveldt op als voorzitter. Hamer combineerde haar inzet bij de stichting met het werk als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Eerder was zij onder andere fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en lerares en directeur volwasseneneducatie.

De Stichting Lezen en Schrijven werd op 27 mei 2004 opgericht op initiatief van prinses Laurentien.