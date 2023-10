Klimaatclubs willen dat Den Haag A12-blokkeerders beter beschermt

Bijna vijftig organisaties willen dat de gemeente Den Haag en de politie meer doen om de demonstranten die de A12 dagelijks blokkeren te beschermen. “Het beschermen van vreedzame demonstraties is een grondwettelijke verplichting van iedere burgemeester”, schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Die is ondertekend door onder meer Urgenda, Milieudefensie, Greenpeace, PAX en de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

Aanhangers van Extinction Rebellion blokkeren sinds begin september elke dag de A12. De eerste weken hield een grote politiemacht de demonstranten steeds tegen ter hoogte van het Malieveld. Van Zanen waarschuwde dat de massale inzet belastend is voor de agenten zelf, en voor de politie als geheel. Sinds vorige week zijn er nauwelijks meer agenten bij de blokkades. Sindsdien zijn er wat opstootjes met geblokkeerde automobilisten geweest, die soms de afzetting omzeilen en langs de activisten rijden. Afgelopen weekeinde probeerden tegenstanders van de blokkades de demonstranten te belagen.

In hun brief schrijven de organisaties: “De terugtrekkende houding van de overheid waardoor extreemrechts zijn gang zou kunnen gaan, baart ons zorgen. De politie en overheid hebben de plicht dit vreedzame protest te beschermen tegen (verkeers)onveilige situaties.” Ze vragen Van Zanen om in te grijpen en de A12-blokkeerders te beschermen “voor er ongelukken gebeuren”.

In een antwoord laat Van Zanen weten dat het niet om een demonstratie gaat, maar om een “onrechtmatige blokkade-actie van een weg voor onbepaalde tijd”. De Haagse autoriteiten doen volgens hem hun best om de blokkeerders te beschermen, “zelfs als die zich onverantwoordelijk en strafbaar gedragen”, maar dat zij zelf ook de verantwoordelijkheid hebben om zich aan de wet te houden en de politie niet onnodig te belasten. Van Zanen zegt dat “de schaarse politiecapaciteit” nu moet worden ingezet om de blokkade te beĆ«indigen en om “tegendemonstraties van de activisten op de weg te scheiden”. Hij is ervan overtuigd “dat door adequaat optreden gevaarlijke situaties zijn voorkomen”.