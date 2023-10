Krokodilstaarthagedis geboren in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is een Chinese krokodilstaarthagedis geboren. Het is volgens het park voor het eerst dat er in de Amersfoortse dierentuin zo’n dier is geboren. Krokodilstaarthagedissen gelden als zeer bedreigd. In het wild leven er naar schatting nog minder dan duizend exemplaren.

Chinese krokodilstaarthagedissen leven in het zuiden van China zowel in de bomen als in het water. De ongeveer 45 centimeter lange hagedissen kunnen urenlang stokstijf stil in een boom blijven staan. Als er gevaar dreigt laten ze zich in het water vallen, waar ze ook onbeweeglijk blijven liggen. Het leefgebied van deze reptielen wordt steeds kleiner door watervervuiling en toerisme en omdat de dieren worden gevangen om ze als huisdier te houden.

Een vrouwelijke krokodilstaarthagedis broedt een ei in haar lichaam uit. Het jong komt levend ter wereld en kan dan ook meteen zwemmen. De jonge hagedis in Amersfoort krijgt volgens het park de tijd om aan zijn omgeving te wennen. Voorlopig is het dier daarom nog niet te zien.