Manager: NPO hield enkel interview Van Nieuwkerk tegen

Matthijs van Nieuwkerk heeft recent bij de NPO geen programmavoorstel neergelegd met de bedoeling om op korte termijn terug te keren op televisie. Ook is hem niets aangeboden, bevestigt zijn manager Julia Wolff na een bericht hierover van het AD.

Wolff verduidelijkt uitspraken van Frederieke Leeflang donderdag in de Volkskrant waarin de NPO-bestuursvoorzitter stelt dat ze zelf een terugkeer van Van Nieuwkerk op tv heeft tegengehouden. Volgens de manager ging het om een interview en niet om een programma.

“Matthijs werd dit voorjaar uitgenodigd door Coen Verbraak voor een interview in de stijl van Kijken in de Ziel. Hij zei ‘ja” de NTR wilde het uitzenden. Maar de NPO (en naar we nu lezen Frederieke Leeflang persoonlijk) wilde dat gesprek niet uitzenden en daarom ging het ook niet door”, zegt Wolff. “En om ieder misverstand uit de wereld te helpen: er was dus geen enkele sprake van dat Matthijs zelf een programma zou gaan presenteren, of daarom heeft gevraagd c.q. dat heeft aangeboden.”

Leeflang zei in het interview dat haar was gevraagd of Van Nieuwkerk “kon terugkomen in een programma”. Ze zette daar een streep door omdat ze onder meer het onderzoek van de commissie-Van Rijn naar de werkcultuur binnen de NPO wil afwachten.

Van Nieuwkerk vertrok eind vorig jaar bij omroep BNNVARA nadat de Volkskrant had gepubliceerd over een jarenlange angstcultuur bij zijn programma De Wereld Draait Door.