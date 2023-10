Meer mensen hebben geldzorgen, omscholen tot schuldhulpverlener kan

Steeds meer mensen in Nederland moeten ieder dubbeltje omkeren voor zij deze uitgeven. Geldzorgen brengen stress en zorgen daardoor voor een verminderende gezondheid. Pointer publiceerde op 1 oktober jl. een podcast over deze problematiek. Zo schrijven zij in de begeleidende tekst over het feit dat mensen met geldzorgen eerder ziek zijn, sneller eenzaam zijn en hun veerkracht verliezen.

De Nederlandse Schuldhulproute is sinds 2019 actief. Sindsdien kan men hun website (Geldfit) en telefoonnummer (een 0800-nummer) gebruiken wanneer zij doorverwezen willen worden naar de juiste hulp. In 2024 start het project ‘Gewoon geld geven’. Dit programma, opgezet door het Kansfonds, geeft de ruimte om zeshonderd mensen over een periode van twee jaar, iedere maand €150,00 extra te geven. Uit het onderzoek dat gehouden gaat worden, moet dan gaan blijken of het helpt om mensen gewoon extra geld te geven.

Wat is een schuldhulpverlener

Een schuldhulpverlener helpt kortweg gezegd met bepaalde financiële zaken van diegene die in een schuldhulptraject geplaatst zijn. Iedere gemeente mag hierin het traject zelf vormgeven. Het kan dus zijn dat de schuldhulpverlener in de ene gemeente het traject net iets anders doorloopt dan in een andere gemeente. Een schuldhulpverlener gaat aan de slag met het opstellen van een lijst met schulden, het berekenen van het te besteden bedrag, het controleren of iemand aan financiële verplichtingen voldoet en het regelen van de afspraken en het betalen van de schuldeisers. Eventueel kan een schuldhulpverlener ook een dwangakkoord verzoeken bij de rechtbank. Een veelvoorkomende gedachte is dat een schuldhulpverlener alle financiën en betalingen overneemt van iemand in een schuldhulptraject. Dat is echter niet waar.

Hoe wordt men schuldhulpverlener?

Een opleiding tot schuldhulpverlener is een HBO-opleiding die men al met twaalf maanden kan doorlopen. Een dergelijke opleiding kan al gevolgd worden zonder gerelateerde vooropleiding en is gericht op het leren in zowel theorie als praktijk. Studies kunnen vaak goed flexibel worden gevolgd. Zo kan men overdag, in de avonden en soms zelfs in de weekenden lessen volgen. Bij burgerzaken opleidingen geldt dat men de speciale kennis en vaardigheden aanleert die nodig zijn in de praktijk van bijvoorbeeld overheidsmedewerkers.

Na het afronden van een opleiding tot schuldhulpverlener en het afleggen van de benodigde examens, kan men dan aan de slag als schuldhulpverlener. Dit kan binnen de gemeente zijn, maar ook in maatschappelijke instellingen of commerciële bedrijven.

Kosten van de opleiding

Voor velen kan het een verademing zijn om te horen dat de hierboven genoemde opleiding(en) niet of niet volledig uit eigen zak betaald hoeven te worden. Uiteraard is het fijn als een werkgever de opleiding betaald, maar dit is niet altijd het geval. In Nederland kan men dan een beroep doen op het LevensLangLerenKrediet. Bij erkende opleidingen is het mogelijk om bij de overheid geld te lenen tegengunstige tarieven. Een studielening voor volwassenen dus. Bovendien kan men gebruikmaken van het STAP-budget. Dit is een gift van €1.000,- welke ieder studiejaar aangevraagd kan worden. Wanneer men een opleiding dan goed afrondt, hoeft de student dit niet meer terug te betalen. Het fijne is dat dit bedrag in vermindering wordt gebracht op de factuur van de opleiding. Geld voorschieten is dan ook niet meer nodig!