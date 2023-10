Migranten keren zich tegen ‘redders’ op Nederlands schip

Migranten die voor de kust van Marokko zijn opgepikt door een Nederlands schip van rederij Vroon uit Breda hebben zich eerder deze week tegen de bemanning van dat schip gekeerd. Een aantal van hen is uiteindelijk op het Canarische Eiland Fuerteventura aangehouden door de lokale politie. Dat meldt Vroon Offshore Services donderdag naar aanleiding van berichtgeving in meerdere media. Volgens Spaanse media zijn negen migranten gearresteerd die worden verdacht van piraterij.

Het bedrijf meldt dat het zogenoemde offshore support schip de VOS Pace in de nacht van maandag op dinsdag voor de kust van Marokko gehoor gaf aan een noodoproep van migranten. Die zaten in een klein bootje dat water maakte. De 12-koppige bemanning van de Vos Pace redde in totaal 79 migranten, van uiteindelijk twee bootjes.

Het schip was van plan de mensen, op aangeven van de autoriteiten in het gebied, naar de Marokkaanse haven Tan Tan te brengen. Een aantal migranten wilde dit niet en keerde zich tegen de bemanning. Volgens Spaanse media kwam een aantal in opstand en bedreigde de bemanning onder meer met messen. “Ten gevolge van de ernstig dreigende situatie die aan boord ontstond, heeft de kapitein zich opnieuw in contact gesteld met de autoriteiten in de regio en is besloten om VOS Pace naar de nabijgelegen haven van Puerto del Rosario op het Canarische Eiland Fuerteventura te laten uitwijken”, zo stelt het bedrijf in een verklaring. Daar zijn de migranten van boord gegaan en is een aantal van hen aangehouden.

De bemanning heeft ondersteuning gekregen en maakt het onder de gegeven omstandigheden goed, zo meldt Vroon.