Oppositiepartij wil dat BBB in Flevoland ’toontje lager zingt’

Oppositiepartij Sterk Lokaal Flevoland vindt het niet nodig dat er een opvolger komt voor de opgestapte BBB-gedeputeerde Jurie van den Berg. Volgens de partij is het huidige aantal van vijf gedeputeerden voor een provincie als Flevoland voldoende. Van den Berg diende dinsdag onder druk van Provinciale Staten zijn ontslag in, omdat hij zich “niet gesteund voelt”.

De BBB, de grootste partij in Flevoland met tien zetels, liet in een reactie weten “zo spoedig mogelijk” een vervanger te willen vinden. Sterk Lokaal Flevoland zegt er “absoluut op tegen” te zijn dat BBB weer een tweede gedeputeerde krijgt en vindt een college van vijf personen genoeg. BBB had als enige coalitiepartij twee gedeputeerden, de VVD, ChristenUnie, SGP en PVV elk één.

“Wij vonden het al van de zotte dat in een provincie met slechts zes gemeenten er zes gedeputeerden werden voorgedragen”, aldus Statenlid Wout Jansen van de lokale partij. “Het zou de BBB sieren zich te richten op de kwaliteit van de nog zittende gedeputeerde in plaats van voor de macht binnen het college te gaan. Een toontje lager zingen bij de BBB is nu op zijn plaats. Laat de BBB eerst maar inzetten op het terugwinnen van vertrouwen van de burgers van Flevoland in het algemeen en van Provinciale Staten in het bijzonder, in plaats van inzet op de kwantiteit van het college.”

Sterk Lokaal Flevoland wilde vorige week tijdens de Statenvergadering een motie van wantrouwen tegen Van den Berg indienen. Jansen zag daar op het laatste moment van af, nadat hij naar eigen zeggen van BBB-fractievoorzitter Anja Keuter de belofte had gekregen dat ze met Van den Berg zou gaan praten over een vrijwillig vertrek. Enkele dagen later besloot de inwoner van Urk, die al een tijdje ziek thuis zat, zijn functie neer te leggen.

De provincie publiceerde donderdag de officiële ontslagbrief, waaruit blijkt dat Van den Berg op 3 oktober is opgestapt. De BBB’er was net iets meer dan drie maanden in functie. Hij heeft daarom recht op twee jaar wachtgeld. Als Van den Berg voor 1 oktober zijn ontslag had ingediend, was dat zes maanden geweest. Een gedeputeerde krijgt maandelijks bijna 10.000 euro (bruto) aan salaris.

Diverse partijen in de Flevolandse Staten hebben gepleit voor een debat over de ontstane situatie. Dat vindt plaats tijdens de volgende Statenvergadering, op 1 november. Het debat gaat volgens de griffie over “de omgangsvormen in de nieuwe bestuurscultuur”. BBB zegt regelmatig voor zo’n nieuwe bestuurscultuur te willen zorgen.