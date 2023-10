Partij Omtzigt: voldoende ondersteuningsverklaringen verzameld

Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft in de afgelopen dagen duizenden ondersteuningsverklaringen ontvangen, genoeg om in alle twintig kieskringen mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Dat meldt de politieke partij, opgericht door oud-CDA’er Pieter Omtzigt.

Omtzigt noemt het “fantastisch” dat “zoveel mensen Nieuw Sociaal Contract concreet steunen”. Hij zegt “overweldigd” te zijn door de grote hoeveelheid ondersteuningsverklaringen. Eerder zei hij nog dat hij niet wilde dat zijn partij te snel te groot zou worden. Meedoen in slechts een paar kieskringen zou het aantal stemmen op zijn partij binnen de perken kunnen houden. Maar daar kwam hij later op terug. “Alleen door in heel Nederland mee te doen kan de partij zijn plannen waarmaken”, stelde Omtzigt eind vorige maand.

De partij deed vorige week een oproep aan mensen om een ondersteuningsverklaring te tekenen en die naar de partij te sturen. Volgens de partij stonden mensen op sommige gemeentehuizen in de rij om deze te tekenen. “Veel ingezonden verklaringen waren voorzien van persoonlijke boodschappen, aanmoedigingen en succeswensen.” Komende maandag moeten de verklaringen ingeleverd zijn bij de Kiesraad.

In de peilingen scoort de partij steevast erg hoog. Nog voordat hij bekendgemaakt had een partij op te richten, schommelde het aantal zetels al rond de dertig, hoger dan alle andere partijen. Daarna is het aantal virtuele zetels iets gezakt, tot 25. In veel peilingen gaat de partij kop aan kop met de VVD.