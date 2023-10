Personeelstekort bij de overheid zorgt voor grote vraag naar adviesbureaus

De NOS kopte halverwege september dat de gemeenten en provincies grote moeite hebben met het plan om Nederland in 2050 gasloos en CO2-neutraal te maken. Kortweg: de energietransitie. De lokale overheden krijgen veel taken op het bordje, maar worstelen met een gebrek aan personeel en expertise. Het gevolg is dat gemeenten en provincies steeds vaker adviesbureaus inschakelen.

De NOS meldt dat het niet alleen gaat om advisering over speciale kennis, maar ook voor technisch- en juridisch advies. Adviesbureaus nemen dus steeds meer taken van ambtenaren over. Zo schrijven adviseurs mee aan beleidsdocumenten, maar versterken zij soms ook gewoon het ambtelijk apparaat als tijdelijke kracht. Volgens veel gemeenten kunnen zij niet anders dan hun toevlucht zoeken bij adviesbureaus, al zijn ze daar niet altijd even blij mee. De expertise is dan namelijk niet meer in huis.

Adviseren kun je leren

Zeker met de grote vraag van de lokale overheden naar adviseurs, kan het lonen te kijken naar trainingen waarin men versterkt wordt in het geven van adviezen. Op die manier kunnen mensen worden opgeleid die een eigen adviesbureau willen starten, maar een werkgever als bijvoorbeeld de gemeente kan eigen personeel ook opleiden op dit gebied. Op die manier houdt men de kennis beter in huis. Met een adviesvaardigheden training krijgt men inzicht in het adviesproces. Op die manier kan men kennis en kunde vertalen naar een effectief advies. Men leert veel van elkaar. Trainingen als deze zijn dan ook effectief als die op locatie in groepsverband worden aangeboden. Een adviesvaardigheden training neemt zo’n drie dagen in beslag. Mocht een werkgever graag betere adviseurs in eigen huis hebben, dan kan het een mooie optie zijn om mensen zo’n training aan te bieden.

Overtuigen

Zelfde trainingen worden ook aangeboden op het gebied van overtuigen. Advies geven hangt immers samen met overtuigen. In een training overtuigingskracht leert men om niet te overschreeuwen, maar iemand positief te beïnvloeden. Na afloop van een dergelijke training kan men vol vertrouwen een standpunt innemen én een ander overtuigen van hetzelfde standpunt. Doordat men effectieve strategieën leert bepalen, is men beter voorbereid op lastige situaties en kan men efficiënter werken. Een training overtuigingskracht kan al in twee dagen worden gevolgd en afgerond. Voor eenieder die van plan is aan de slag te gaan als adviseur is overtuigen dan ook een extra vaardigheid die van pas komt. Overtuigingsvaardigheden zijn echter ook bruikbaar voor eenieder die beter grip wil houden op de eigen praktijk.

Kosten

Het volgen van trainingen en opleidingen is niet gratis. Voor bovenstaande training geld echter dat deze niet altijd uit eigen zak betaald hoeven te worden. Zo ziet een werkgever misschien ook het belang in van deze trainingen, wat ervoor zorgen kan dat de werkgever de training wil betalen. Mocht dat niet het geval zijn, kan men altijd een studie bekostigen met bepaalde subsidies. Denk dan aan LevenLangLerenKrediet (LLLK), studiefinanciering of een transitievergoeding. Ook voor werkgevers die voor werknemers betalen zijn er financiële voordelen te behalen. Denk aan belastingvoordelen of subsidies als de Subsidie Praktijkleren (SPL).