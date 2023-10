Rutte wil uitbreiding EU niet vastleggen op 2030

Nederland wil zich niet vastleggen op het jaar 2030 om nieuwe lidstaten als Oekraïne toe te laten tot de Europese Unie. Demissionair premier Mark Rutte vindt het onbezonnen om voor uitbreiding al een datum te prikken zoals door verscheidene hoge EU-functionarissen is gedaan.

“Ik ben het daar zeer mee oneens, met die datum. Ik vind het ook zeer onverstandig”, zei Rutte voor aanvang van de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG) in het Zuid-Spaanse Granada. Daar is vrijdag een informele Europese Raad waar regerings- en staatsleiders van de EU onder meer praten over uitbreiding.

Volgens Rutte is het een ingewikkeld en complex proces om nieuwe lidstaten tot de EU toe te laten. Er moeten geen concessies worden gedaan aan de toetredingseisen, aldus Rutte. De EU zal bovendien flink moeten worden hervormd als er meer landen bij komen, zei hij.

Het afgelopen jaar zijn Oekraïne en Moldavië kandidaat-lid geworden van de EU. Kyiv dringt erop aan om snel lid te worden. Ook op de Balkan zijn verschillende landen met de kandidaatstatus. Onder anderen voorzitter Charles Michel van de Europese Raad heeft eerder 2030 als streefdatum genoemd voor uitbreiding.