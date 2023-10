Rutte ziet steun voor Oekraïne niet afkalven

De steun voor Oekraïne is helemaal niet aan het “afkalven”, meent demissionair premier Mark Rutte. Hij maakt zich ook geen zorgen over Amerikaanse steun voor de regering van president Volodymyr Zelensky in Kyiv.

“De steun in Europa is maximaal”, zei Rutte bij aankomst op een top van Europese leiders in Granada (Spanje). Op die top komt de zogeheten Europese Politieke Gemeenschap samen, eerder opgericht als steun in de rug voor Oekraïne. In aanloop naar de top was het opvallend stil over Oekraïne en werden de verwachtingen over bijvoorbeeld nieuwe wapenleveringen getemperd.

Rutte vreest ook niet dat de massale militaire steun uit de VS in gevaar komt door politieke onenigheid in het Congres. “Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen de president, maar ook de twee grote partijen daar het absoluut eens zijn (…) over de steun aan Oekraïne.”

De laatste tijd neemt de kift in de EU over de hulp aan Oekraïne toe. Het Hongarije van Viktor Orbán ligt al langer dwars als het gaat om hulp aan Kyiv. En in Slowakije heeft net de partij van Robert Fico de verkiezingen gewonnen. Hij wil de militaire hulp aan Oekraïne stoppen.

Rutte vreest niet dat Slowakije het opeens over een hele andere boeg gaat gooien. We moeten eerst maar afwachten of Fico een coalitieregering kan vormen, zegt hij. “Ik reken echt wel op de gematigde krachten in Slowakije om het beleid voort te zetten.”

Ook Zelensky is erbij in Granada. Het belangrijkste is dat Europa de eenheid bewaart, zei hij bij zijn aankomst. Hij liet eerder weten ook over nieuwe luchtafweersteun te willen spreken. Gastland Spanje heeft inmiddels nieuwe luchtafweer en anti-dronesystemen beloofd, meldde persbureau Reuters op basis van regeringsbronnen.